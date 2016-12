Nella stessa asta verranno messi in vendita i demo originali di brani come "Just as Long as We're Together," "My Love Is Forever" e "Jelly Jam".



"Troppo rischioso restarne in possesso" - Richard Lecce spiega le ragioni che lo hanno portato a rivendere lo strumento: "Sono un fan di Prince da quando ero ragazzino e quella chitarra mi ha sempre colpito per il suo stile. Sfortunatamente però, quando la gente muore certi oggetti acquistano valore, e credo che potrebbe essere troppo rischioso mantenerla in mio possesso".