Usa, morto il cantante Prince: il folletto di Minneapolis si spegne a 57 anni

La notizia delle auto della polizia e delle ambulanze davanti al comprensorio di lusso dove l'artista viveva hanno fatto immediatamente il giro del web e dei social media. Ancora un po' di speranza per i fan di tutto il mondo. Poi la conferma di quello che tutti temevano, data dall'agente di Prince, Yvette Noel-Schure. L'addetto stampa di Prince ha confermato la notizia. Era stato proprio lui, dopo il malore del 15 aprile, a parlare di "una banale influenza", che poi lo aveva portato a cancellare due concerti. L'ufficio dello sceriffo della contea di Carver ha fatto sapere che le autorità locali hanno risposto a un'emergenza medica presso la struttura di Paisley Park, dove ha sede anche lo studio di registrazione del cantante, intorno alle 9.43 (le 16.43 in Italia).



Il corpo in ascensore - Il corpo è stato ritrovato in uno degli ascensori di Chanhassen, dove si trovano gli studios in cui il cantante registrava. Si è tentato anche un ultimo disperato tentativo di rianimazione ma senza successo.



I messaggi su Twitter - Su Twitter un lunghissimo elenco di cinguettii per l'ultimo saluto a un vero e proprio eroe del pop-rock anni '80. Da Spike Lee a Naomi Campbell, da Kate Perry e a Billy Idol, passando per Robbie Williams, un tributo infinito all'artista.