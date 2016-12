7 febbraio 2015 Vasco Rossi compie 63 anni, il re del rock italiano pronto al nuovo tour Il rocker continua a vendere milioni di dischi e a riempire gli stadi: in estate 14 nuovi concerti con il suo Live Kom 2015 Tweet google 0 Invia ad un amico

11:25 - Vasco Rossi compie 63 anni e festeggia raccogliendo il plauso della critica spagnola che ha definito “Sono innocente” "un capolavoro" a pochi giorni dall'uscita del disco sul mercato iberico. In quasi 40 anni di carriera, Il Blasco ha regalato canzoni senza tempo e concerti memorabili, potenti e sempre sold out. La sua musica è sempre attuale e ha unito generazioni di fan nel segno del rock.

In 38 anni di rock Vasco Rossi ha pubblicato 37 dischi, 17 dei quali in studio. Sono innocente è stato l'album più venduto del 2014, ma al Blasco non interessa il record di vendite e la collezione di dischi di platino. “Suonare dal vivo è l'unico motivo per cui si fanno i dischi - ha dichiarato in una recente intervista - Quello che conta è arrivare al cuore della gente”. Lui ci è riuscito come nessun altro, ma ha ancora voglia di rock e si prepara a un'altra estate di tutto esaurito negli stadi. Il Vasco Live Kom, ormai giunto alla terza stagione, riprenderà il 7 giugno a Bari, prima tappa dei 14 show che porteranno il rocker in giro per l'Italia per due mesi. Protagonisti degli show, le migliaia di fan e brani senza tempo nono solo successi storici come Albachiara e Vita Spericolata, ma anche canzoni più recenti come Un senso ed Eh già... e le ultime Cambia-menti e Dannate Nuvole.



Nato a Zocca, in provincia di Modena, il 7 febbraio del 1952, Vasco Rossi iniziò fondando, nel 1975, l'emittente libera Punto Radio, di cui era anche speaker e deejay. Poi la carriera di cantante intrapresa due anni dopo anche grazie all'impulso dell'amico Gaetano Curreri, in seguito diventato frontman degli Stadio. Una vita fatta di rock e successi, ma anche di pagine buie come i problemi di droga, l'arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti nel 1984 e la morte per overdose dell'amico chitarrista Massimo Riva nel 1999. Tre figli, Davide e Lorenzo - nati entrambi nel 1986 da madri diverse - e Luca, avuto nel 1991 da Laura Schmidt, compagna del rocker dal 1987 e in seguito diventata sua moglie, dopo il matrimonio celebrato con rito civile nel 2012.