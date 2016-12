Tanti auguri Franca Valeri, la "Signorina Snob" compie 95 anni

Franca Maria Norsa nasce a Milano il 31 luglio 1920, ragazza colta e di buone letture, tanto che è la passione per il poeta francese Paul Valery a suggerirle il nome d'arte. Bocciata all'esame di ammissione all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, Franca comincia rivelando le sue doti satiriche nei salotti mondani e intellettuali milanesi, dove dà vita a personaggi ispirati a frivolezze e ipocrisie dell'ambiente borghese.



Arriva quindi la trasmissione radiofonica "Il rosso e il nero" dove per la prima volta fa conoscere al grande pubblico il personaggio della Signorina Cesira, che in tv diventa la nevrotica Signorina Snob. Il suo esordio teatrale risale al 1951, quando fonda il Teatro dei Gobbi con Alberto Bonucci e Vittorio Caprioli, (diventato poi suo marito). Nello stesso anno interpreta il suo primo film, "Luci del varietà", di Alberto Lattuada e dell'esordiente Federico Fellini; seguono "Il segno di Venere" (1955), "Il bigamo" (1955), "Il vedovo" (1959), "Parigi o cara" (1962) e "Io, io, io... e gli altri" (1965): sono anni importanti in cui intreccia amicizie e collaborazioni con Vittorio De Sica e Alberto Sordi. Sempre con il Teatro dei Gobbi debutta in televisione nel 1954, dove la Signorina Snob si consacra fra le icone nazionali e dove nasce la fortunatissima Signora Cecioni (1960), la popolana romana perennemente al telefono con "mammà".



Franca non si nega alla televisione. Nel 1995 è coprotagonista con Gino Bramieri della sit-com di Canale 5 "Norma e Felice" e un anno più tardi con la fiction "Caro maestro". Nel 2000 è accanto a Nino Manfredi in "Linda, il brigadiere e...", fiction di Raiuno, e del film tv "Come quando fuori piove", diretto da Mario Monicelli. Nel 2001 è tra i protagonisti di "Compagni di scuola" (Raidue). E' inoltre autrice di commedie di successo come: "Lina e il cavaliere", "Meno storie", "Tosca e le altre due" e "Le Catacombe", fino all'ultimo "Il cambio dei cavalli".