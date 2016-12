Joe Cocker, dagli eccessi al successo

20:19 - Il più famoso bluesman bianco. Joe Cocker ha lasciato il segno nella storia del rock con la sua voce roca e sofferta con la quale nei primi anni ha fatto sue, rendendole vancora più memorabili alcune canzoni dei Beatles. Dopo un lungo periodo di stasi nella sua carriera dovuto a gravi problemi di alcolismo, negli anni 80 è tornato al successo grazie al cinema. Sue le canzoni per "Ufficiale e Gentiluomo" ("Up Where We Belong") per il quale vinse l'Oscar, e ancora più di successo quella per "9 settimane e 1/2", "You Can Leave Your Hat On". CLICCA SULLE ALTRE PAGINE PER VEDERE LE FOTO