6 maggio 2016 16:14 George Clooney, 55 anni di fascino senza tempo Lʼattore resta uno degli uomini più desiderati del mondo: tutta la carriera del seduttore

George Clooney spegne 55 candeline, al fianco della splendida moglie Amal e festeggia una carriera in continua ascesa (come attore, regista e produttore) e una vita privata all'insegna della beneficenza. Insieme alla consorte è infatti in prima linea per molte campagne in favore dei più deboli, ultima in ordine di tempo quella riguardante i rifugiati siriani.

La sua carriera iniziò con alcune comparsate in televisione, fino al ruolo del magnetico Dott. Doug Ross in E.R. La parte lo fece entrare nel cuore del grande pubblico e gli spalancò le porte di Hollywood.



Il suo primo copione importante arrivò nel 1996 con "Dal tramonto all'alba" di Robert Rodriguez, dove lavorò al fianco di Quentin Tarantino e Harvey Keitel. Importante per la sua carriera il sodalizio con il regista Steven Soderbergh, che lo ha diretto in molti film e con cui ha fondato una casa di produzione.



Nel 2002 ha debuttato come regista per "Confessioni di una mente pericolosa", a cui sono seguiti altri titoli fino al recente "Monuments Men" (2014). Il 2006 è invece l'anno del suo primo Oscar con "Syriana" (miglior attore non protagonista), mentre il secondo è arrivato nel 2013 con "Argo", come miglior produzione.

