Enrico Montesano compie 70 anni e festeggia tornando al Sistina di Roma

Enrico Montesano compie 70 anni e festeggia con un'autobiografia e il ritorno al Sistina di Roma, dove, a dicembre, sarà protagonista della prima versione in musical de "Il marchese del Grillo". Montesano ha trascorso 50 anni della sua vita nel mondo dello spettacolo. Non solo teatro, ma anche tanti varietà in tv e soprattutto il cinema dove ha regalato personaggi memorabili, dal Conte Tacchia dell'omonimo film, a Er pomata in " Febbre da Cavallo ".

Nipote d'arte, (il nonno era direttore d'orchestra, la nonna attrice), Enrico Montesano ha mosso i primi passi in teatro, ancora ragazzino. Dal cabaret, sperimentato anche in tv insieme a Gabriella Ferri, alle grandi commedie. Nel 1978 Pietro Garinei e Sandro Giovannini lo chiamarono accanto ad Aldo Fabrizi e Alida Valli per dare corpo e voce a Rugantino, dopo la prima interpretazione di Nino Manfredi, che andò anche a vederlo la sera del debutto al Sistina di Roma.



L'esordio in televisione risale a dieci anni prima, quando Castellano e Pipolo lo vollero nel varietà Che domenica amici. Il genere è quello che più si addice a Montesano, che sarà anche in Quantunque io nel 1977 e in Fantastico nel 1988-89. L'attore però ha recitato anche in fiction e serie televisive.



Al cinema, il nome di Montesano è legato soprattutto alle commedie. Non solo i cult Febbre da cavallo e Il Conte Tacchia , ma anche Il ladrone, Camera d'albergo di Mario Monicelli e Qua la mano, che gli valse il premio speciale ai David di Donatello nel 1980.



"A me piace creare lo spettacolo dall'inizio alla fine: sono come un falegname - ha detto all'Ansa Montesano, ironico anche sulla sua età – Ho 70 anni, ma me ne sento 20 di meno, però, visto che il tempo a disposizione diminuisce, ho imparato a non sprecarlo e a spenderlo meglio".



Romano doc e laziale sfegatato, romanziere con il giallo "Un alibi di scorta", ha fatto anche politica con i socialisti: prima consigliere comunale, poi eurodeputato, tra il '93 e il '96. Montesano è sposato dal 1992 con Teresa Trisorio. Dall'attuale moglie ha avuto due dei suoi sei figli. Tre sono nati dal precedente matrimonio con Tamara Moltrasio e uno dalla relazione con Marina Spadaro.