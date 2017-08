Mostra del Cinema di Venezia, Leoni d'oro alla carriera a Fonda e Redford

Nella stessa occasione, prima della premiazione ci sarà anche la proiezione fuori concorso del film di Netflix "Our Souls at Night", prodotto da Robert Redford e dalla sua società Wildwood Enterprises, diretto da Ritesh Batra e interpretato da Jane Fonda e lo stesso Redford. Basato sul romanzo di Kent Haruf, la trama vede la vedova Addie Moore (Jane Fonda) che si presenta a sorpresa dal suo vicino di casa, il vedovo Louis Waters (Robert Redford). I due, abitanti di una cittadina in Colorado, sono stati vicini per decenni, ma fino a quel momento con pochi contatti.