Robert Redford, addio alle scene: "Ancora due film da attore e poi farò solo il regista"

Ancora due film da attore e poi il ritiro. E' quello che ha dichiarato Robert Redford, che a 80 anni annuncia di voler "andare in pensione dalla recitazione". In futuro si concentrerà solo sulla regia. Lo ha rivelato in un'intervista, concessa al nipote Dylan, per il Walker Art Center. Sarà impegnato in "Our souls at night", "una storia d'amore tra anziani", dove è sul set con Jane Fonda, e "Old man with a gun" con Casey Affleck.