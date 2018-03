Serena Grandi, i 60 anni dell icona sexy del cinema italiano

Serena Grandi (all'anagrafe Serena Faggioli) compie 60 anni. Negli Anni 80 e 90 ha ammaliato il grande pubblico grazie alle sue forme da maggiorata, dopo essere stata lanciata da Tinto Brass che la sceglie come protagonista del film erotico "Miranda". La Grandi diventa una vera e propria icona sexy, anche per i ruoli che ha nei film seguenti come "La signora della notte", "L'iniziazione" e "Desiderando Giulia" in cui continua a interpretare il ruolo di donna provocante che si destreggia fra amori e tradimenti. Nel 1987 lavora con Dino Risi in "Teresa" e con Sergio Corbucci in "Roba da ricchi" e "Rimini Rimini", in cui viene affiancata da Paolo Villaggio. Proprio in quell'anno sposa l'arredatore Beppe Ercole, da cui si separa nel 1993 e da cui ha il figlio Edoardo. Nel 1990 recita anche accanto ad Alberto Sordi nel film "In nome del popolo sovrano". Dopo alcune apparizioni tra fiction e serie tv, nel 1998 lavora di nuovo con Tinto Brass in "Monella" e con Luciano Ligabue in "Radiofreccia". Nel 2003 viene arrestata per una vicenda di droga, accusata di detenzione e spaccio di cocaina ma ne esce prosciolta dalla magistratura prima ancora dell'inizio del processo. Nel 2013 la Grandi è nel cast del film Premio Oscar "La grande bellezza", diretto da Paolo Sorrentino. Di recente è stata protagonista della seconda edizione del "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi.