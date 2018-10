Rita Hayworth, 100 anni fa nasceva l indimenticabile Gilda della golden age hollywoodiana

La chioma rossa, lo sguardo magnetico, l'irresistibile sensualità, 100 anni fa nasceva Rita Hayworth, una delle più grandi dive della golden age hollywoodiana. Indimenticabile Gilda (il personaggio che la consacrò al cinema mondiale nel 1946) Margarita Cansino, questo il vero nome dell'attrice, era nata il 17 ottobre 1918 da un ballerino spagnolo Eduardo Cansino e da un’attrice anglo-irlandese, Volga Hayworth. Una carriera da femme fatale e da “Atomic Bomb” (nome che le fu attribuito dalle truppe dell’esercito americano) in alcune storiche pellicole da "Sangue e Arena" (1941) al musical con Fred Astaire "Non sei mai stata così bella" (1942), passando per "Cover girl", "Fascino" (1944) accanto a Gene Kelly e soprattutto "Gilda" (1946), con cui l’icona di Rita viene indelebilmente fissata nell’immaginario collettivo divistico (dove ancora rimane). Tre matrimoni, il primo giovanissima con il suo agente Edward Judson, il secondo con il celebre regista Orson Welles, con il quale ebbe una figlia nel 1944, Rebecca, e in terze nozze con il principe ismailita Aly Khan, erede dell’Aga Khan III, diventando, di fatto, principessa e suscitando uno scandalo senza precedenti. La dipendenza dall'alcol, la carriera in discesa e l'Alzheimer l'accompagnarono negli ultimi anni della sua vita. Rita morì il 14 maggio 1987 nella sua New York. Il cinema aveva perso una stella tra le più splendenti del firmamento cinematografico internazionale.