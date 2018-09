Monica Bellucci sexy e scollata, Sfera Ebbasta, Carla Bruni... sfilata di star al compleanno di Domenico Dolce

In passerella a Milano durante la Fashion Week Dolce & Gabbana ha sorpreso tutti con una sfilata di dive senza tempo, da una bellissima Monica Bellucci, in un abito a pois, a Eva Herzigova, in total black passando per l'ex première dame francese Carla Bruni, top super elegante. Poi però le sorprese sono continuate alla festa di compleanno di Domenico Dolce (che ha compiuto 60 anni in realtà il 13 agosto), dove lo stilista ha riunito una vera e propria parata di star, oltre alle tre prime donne anche Cameron Dallas, Mariano Di Vaio, Ashley Graham (modella curvy), Benji e Fede e esponenti della scena hip hop come Sfera Ebbasta e Emis Killa...