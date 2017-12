Cinema, 25 anni senza Franco Franchi

Centosedici film realizzati in coppia con Ciccio Ingrassia, che, seppur considerati di "serie b" dalla maggior parte dei critici, ottennero un grande successo al box office (circa il 10% degli incassi annuali in Italia negli anni Sessanta). Poi teatro e ancora cinema con alcune partecipazioni in film 'alti' come "Kaos" dei fratelli Taviani e "Tango blu" di Alberto Bevilacqua. Venticinque anni fa, il 9 dicembre del 1992, moriva Franco Franchi. Cosa resta del comico siciliano? Sicuramente la sua faccia di gomma, che lo rendeva una sorta di Jim Carrey italiano ante litteram, e che dava alla coppia comica, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, un valore aggiunto al comprimario imbranato e ingenuo, ma pieno di esuberanza e fuoco popolare, mentre Ingrassia era quello più furbo, informato, serio e maltrattatore. Un po' come è per tutte le coppie comiche da Stanlio & Ollio in poi.