Addio a Bill Gold, autore di tante iconiche locandine della storia del cinema da "Arancia Meccanica" a "La stangata"

E' morto a 97 anni Bill Gold, designer e illustratore, considerato uno dei migliori illustratori di locandine per film della storia. Dalla sua mano sono nate quelle di film cult come "L`Esorcista", "Casablanca", "Un Tram che si chiama Desiderio", "Gangster Story", "Arancia Meccanica", "Barbarella", "James Bond: Solo per i tuoi Occhi", "Mystic River". Iniziò a lavorare per la Warner Bros negli anni 40 e nella sua lunga carriera ha realizzato oltre duemila poster. L'obiettivo era quello di creare degli artwork che descrivessero i film senza bisogno di svelare elementi della trama. Ha creato oltre 30 le locandine solo per film che vedevano attore o regista Clint Eastwood. L'ultimo poster della sua carriera è stato proprio per un suo film, "J. Edgar" (2011).