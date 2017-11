W L’Amore: il galà organizzato dalla wedding planner Cira Lombardo

I frutti dell’albero della vita simboleggiano, a loro volta, i risultati di un lavoro portato avanti con passione e determinazione, ma possono rappresentare anche i nostri figli, il futuro rispetto al quale sentiamo di avere grandi responsabilità. È l’importanza di un percorso di crescita, attraverso il quale tramandare una vera e propria arte, non solo dal punto di vista dell’organizzazione, ma anche attraverso la formazione, vale a dire la condivisione di conoscenze ed esperienze, principio alla base dei corsi dell’Accademia e di Cira Lombardo. Ancora, le radici raffigurano il legame con la propria terra e le proprie origini, per ricordare sempre da dove si è partiti e dove si è diretti, un filo invisibile che unisce chi siamo stati, chi siamo e chi vogliamo essere nell’avvenire.

Cira Lombardo ha scelto questa rappresentazione come immagine poliedrica, capace di racchiudere in sé tutte le leggi dell’universo, ma anche come espressione efficace delle molteplici sfaccettature dell’esistenza umana, a partire dalla figura della donna, emblema del miracolo della nascita.

L'albero della vita è, dunque, elemento centrale della soirée, interpretato attraverso il ciclico susseguirsi delle quattro stagioni, tema scelto per la realizzazione dell'evento e sviluppato in forma di viaggio sensoriale alla scoperta delle eccellenze del nostro territorio:

Vista. Allestimenti spettacolari riproducono ambientazioni di grande impatto visivo. Sorgono dai pavimenti in marmo intere foreste, esplodono fiori e candidi scenari invernali, giardini tropicali e surreali scenografie, in una continua metamorfosi che asseconda il movimento del visitatore. Un’eccezionale capacità espressiva disegna il susseguirsi di spazi ben distinti e, tuttavia, legati fra loro da un coerente filo rosso continuo.

Gusto. I segreti delle preparazioni più raffinate, la ricerca accurata degli accostamenti più sorprendenti, le scelte dettate dall'esperienza pluriennale di chef stellati, che realizzano piatti speciali utilizzando prodotti locali di alta qualità, sulle note di sapori capaci di evocare le caratteristiche di ogni stagione. Questi i tratti distintivi di un menù gourmet pensato su misura per il prestigioso evento di gala.

Olfatto. Diverse fragranze sono state create appositamente per raccontare la storia del progetto "W L’Amore". Gli ospiti potranno percepire sentori di bosco, caldi e avvolgenti, che raccontano di vigneti e castagne calde, note scure di melograno e corteccia arsa al fuoco. Un profumo deciso, caldo e intenso, come un malinconico e poetico paesaggio autunnale. A seguire un mix di frutta mescolato a sentori di caffè tostato, fiori bianchi, muschio e una generosa spolverata di cacao amaro. Una colata di cioccolato scuro e intenso ricopre i petali di una timida rosa, un guscio scuro e lucido che nasconde succulenti bocconi di frutta fresca e ozonata. Un sensuale patchouli e una preziosa ambra grigia chiudono una melodia muschiata e profonda. Una fragranza fredda dalle innovative sfaccettature gourmand. Il terzo profumo descriverà un magnifico viaggio tra gli odori e la cultura del Madagascar. Un sentore ricco di colori e fiori rigogliosi di questo paese, uno jus prezioso, che lascia una traccia d’esotismo che rimanda al calore di una natura generosa.

Tatto. La ricercatezza dei materiali utilizzati nella decorazione degli spazi rappresenta l’estrema cura dei dettagli e l’associazione di diversi elementi in perfetta armonia tra loro, per caratterizzare ogni ambientazione e renderla specchio del fil rouge emozionale alla base del progetto.

Udito. Anche le musiche d’ambientazione sono ispirate alle stagioni e accompagnano gli ospiti durante il loro percorso, facendo risuonare l’aria di note che parlano di paesi sommersi dalla neve o di calde località esotiche, per un’esperienza magica a tutto tondo.

La cena di gala W L’Amore, oltre a essere momento di formazione e convivialità, ha un più alto e ambizioso obiettivo, quello di riunire sotto un’unica insegna le molteplici e altamente qualificate figure professionali del wedding campano.

Le bellezze offerte dalla regione, combinate con l’ampio ventaglio di operatori di settore, rendono la Campania uno scenario perfetto per grandi eventi di portata internazionale. Lo scopo del progetto è soprattutto agevolare la cooperazione fra esperti dell’organizzazione di eventi e ilweddingtourism, nonché supportare le iniziative dei piccoli imprenditori campani, impegnati in un’importante rivalutazione del territorio.

Lo sviluppo dell’economia di settore dipende anche e soprattutto dalla volontà delle istituzioni di sostenere le interazioni e i processi di integrazione fra professionisti, al fine di creare una grande e coesa rete di contatti, che abbracci tutto il territorio regionale e che favorisca la creazione di nuovi posti di lavoro.

Non a caso, l’iniziativa intende valorizzare le eccellenze di settore e il valore qualitativo dell’offerta campana, in grado di competere sul mercato, non solo nazionale, ma anche internazionale, alla pari di altre realtà regionali riconosciute come destinationwedding di fama mondiale.

L’agevolazione delle interazioni regionali e la tutela delle imprese devono essere obiettivi primari per lo sviluppo di un’identità territoriale forte, capace di dare lustro, non solo alle singole realtà locali già note, quali ad esempio la meravigliosa Positano, la bellissima Amalfi e, ancora, Capri, Procida, Sorrento e così via, ma a una Campania unita e formalmente riconosciuta come destinationwedding di alto livello, sia in termini di bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche, sia dal punto di vista della solida competenza professionale offerta.

Il settore dell’organizzazione eventi di lusso è decisamente in fase di sviluppo: in Italia, il numero di celebrazioni nel corso degli ultimi anni ha registrato una sensibile crescita, con oltre 190.000 nozze, +4.600 rispetto all'anno precedente, di cui oltre il 50% avviene con il rito religioso. Dato in controtendenza rispetto all'Europa, dove i matrimoni sono in netto calo (4,8 matrimoni su 1.000 abitanti ).

Una "voglia di unione" che sembrerebbe meno forte, ma che in realtà spinge, per coloro che decidono di fare il grande passo, a una progettazione in grande, con cerimonie sfarzose ed organizzazioni sensazionali e con un occhio di riguardo al nostro Paese, sempre più richiesta come location per eventi di grandi dimensioni e di eccezionale visibilità.

Il progetto W L’Amore, insieme con la prestigiosa cena di gala promossa da Accademia del wedding e ideata dalla event creator Cira Lombardo, intende creare un nuovo spazio di dialogo fra professionisti, imprenditori e istituzioni, incoraggiando e consolidando la voglia di cooperazione che gli operatori di settore campani hanno ampiamente dimostrato.