Jo Squillo:Giorgio Armani Privé, la collezione per lʼinverno 2018-19

Raccontare ai giovani il vero significato dell’alta moda, restituendola in passerella com’era una volta, nella sua essenza profonda di lusso e perfezione, è per Giorgio Armani un’intenzione che è diventata ispirazione. Espressa dal taglio scultoreo, quasi regale, e dalla ricchezza dei tessuti, che costruiscono abiti spettacolari in un gioco di tonalità nero e champagne.

Come l’elegantissimo smoking di raso lucido in queste inedite sfumature, l’abito a tulipano in velluto e cadì e quello realizzato con centinaia di metri di impalpabile tulle.