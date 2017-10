La collezione Primavera - Estate di Byblos Milano

E’ in continuo equilibrio tra movimento e geometrie, la collezione disegnata da Manuel Facchini per la primavera - estate 2016. Tra rimandi al passato e suggestioni future, la donna Byblos Milano ama le stampe, le silhouette scolpite e i tessuti morbidi, fluttuanti. Come in un giardino giapponese, sfila una moderna e caleidoscopica geisha che seduce con colori accesi e giochi di volumi. Dinamica, moderna e molto grafica, è una donna sempre sorprendente e molto cool.