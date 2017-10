Vivere la nostalgia contemporanea, con romanticismo e forza. Questo il leit motiv della collezione per l'inverno 2016-17 di Anteprima. La stilista giapponese Izumi Ogino porta in passerella una sinfonia di colori accesi, come verde, violae giallo. Tessuti preziosi come cashmere e seta vestono silhouette classiche, dalle linee grafiche e sartoriali. E' una moderna Jackie O. Una paladina di un'eleganza mai banale.