“Ciao nonita mia”. Con questo tweet, Beatrice Borromeo, annuncia la scomparsa della nonna Marta Marzotto.

85 anni vissuti intensamente tra salotti borghesi, amori e forti passioni, senza limiti. Lei, la regina dei lunghi caftani colorati, lascia un vuoto indescrivibile non solo nella sua famiglia, ma anche tra chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

Nata a Reggio Emilia nel 1931, inizia a lavorare presto come mondina e poi come sarta. Da quel momento il suo innato ottimismo la induce a farsi strada nel mondo della moda a Milano, prima come modella poi come stilista riuscendo a creare una griffe personale.

Icona di stile e Donna con la D maiuscola soprattutto, Marta si è sempre contraddistinta per il suo spirito indipendente e tenace. Brillante tanto quanto i suoi vistosissimi gioielli, amava definirsi una nonna con dei valori saldi piuttosto che una bionda ricca e snob.

La sua vita conta un ex marito aristocratico, 5 figli adorati, due grandi amori e una miriade di ammiratori. Una concezione dell’amore e della fedeltà degna del suo animo ribelle.

Sempre simpatica, allegra e travolgente, la Contessa Marzotto è stata l’amica dei grandi nomi della Dolce Vita, sempre pronta ad aiutare concretamente anche chi era meno “fortunato” di lei.

Fino alla fine della sua malattia, ha guardato alla vita con positività ed era solita ironizzare “Io non ho età sono immortale. Bloccatemi se siete capaci”.

Ai suoi amati nipoti lascia un prezioso messaggio “Vi ho insegnato la libertà”. Ciao Marta.