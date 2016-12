Alessandra Amoroso: "Sono pronta per il Tour"

Con cosa aprirai i concerti sold out a Napoli il 7 e l'8 ottobre? “Posso dirti che ho aggiunto un brano che mi è stato chiesto dopo l'esibizione alla Mondadori di Milano con Radio Italia: è un pezzo chitarra e voce che i fan hanno voluto all'interno della scaletta e sai benissimo che io vivo per il mio pubblico e faccio di tutto per accontentarlo, quindi ho deciso di metterlo in scaletta. Per il resto non è cambiato nulla rispetto ai concerti anteprima, perché volevo dare la possibilità a tutti di vedere lo spettacolo così com'era, quindi le canzoni saranno le stesse”.

I tuoi fan ci suggeriscono via sms che il brano in questione è “Avrò cura di tutto” e ci chiedono se ci saranno ballerini in tour. “No, la scaletta è già abbastanza intensa così”.

I fan ci scrivono anche di Tiziano Ferro, di Elisa e delle tue collaborazioni. “Da Gianni Morandi a Tiziano Ferro, ho avuto la fortuna di collaborare fin dall'inizio con grandi artisti che mi hanno insegnato veramente tanto. Tiziano mi ha fatto scoprire tonalità della mia voce e aspetti della mia personalità che non conoscevo. Poi c'è stata Elisa che mi ha dato la possibilità di mettere in musica l'altra metà di me, cioè quella che la mia Big Family era abituata a vedere solo fuori dal palco. Quella parte di me la ricercavo con l'inglese, invece lei mi ha dato la possibilità di mettere su carta i miei pensieri e di cantarli ballando, facendo ballare e dando un messaggio positivo. Proprio ieri sera, all'Arena di Verona, mi sono fermata a parlare con Elisa, le ho detto di persona quanto la stimo e l'ho ringraziata per avermi cambiato la vita”.

Ci racconti qualcosa di ieri sera all'Arena con Loredana Bertè e tutte le altre? “C'era una magia stupenda. Non ho mai respirato così tanta emozione e così tanta aria buona. C'era voglia di cantare e di essere unite a Loredana; lei è stata stupenda! Eravamo lì per stare accanto a lei, che ha fatto la musica italiana. E' molto difficile raccontare cosa ho provato. Cantare una canzone come 'Sei bellissima', che io ho sempre cantato e che mi ha sempre emozionato, e sentire l'energia di Loredana che mi dava la carica è stato molto forte. In pratica ha fatto tutto lei”.

E' stata anche un'importante testimonianza contro la violenza. “Attraverso la musica e le parole cerchiamo di far capire che l'amore non è possesso e gelosia. L'amore è rispetto e non limitazione, è una cosa bella e, se diventa brutta, vuol dire che non è più amore e bisogna avere il coraggio darci un taglio o almeno di parlarne con chi ci sta vicino”.

Da casa ci chiedono quando farai un duetto con Marco Mengoni e uno con Tiziano Ferro. “Mi piacerebbe molto, sarebbe fantastico ma Marco ha un sacco di cose da fare. E' molto impegnato, ormai non mi calcola più!”.

Vorrebbero anche sapere il nome del bellissimo ragazzo nel nuovo videoclip. “Ragazze datevi una calmata, la primavera è già passata! Comunque si chiama Lorenzo”.

Per finire, un ascoltatore ci chiede cosa ne pensi del fatto che la musica debba sensibilizzare sul tema dei migranti e sull'incontro fra persone di culture diverse? “La penso assolutamente così. La musica aiuta a capirsi e a unirsi. La musica non ha sesso, colore o lingua, è una e universale. E' come l'amore e può unire dove tante parole, forse, a volte dividono”.