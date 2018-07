SPECIALE La guerra non è uguale per tutti

Il diritto di asilo in legalità e sicurezza per chi fugge dalla guerra è un tema che non può esaurirsi in una sola puntata di Detto/Contraddetto.

Approfittando della disponibilità Di Dorothee Mack, Pastora della Chiesa Evangelica Valdese, e di Cesare Zucconi, Segretario Generale della Comunità di Sant’Egidio, ci tratteniamo in studio per un approfondimento speciale.