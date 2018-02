Alfredo Macchi visita il progetto di Amref a Nairobi

Alfredo Macchi, giornalista Mediaset, si trova in questi giorni a Nairobi in Kenya per visitare uno dei progetti beneficiari della 15ª edizione di Fabbrica del Sorriso di paternità Amref Healt Africa.

L'associazione che da anni opera in Africa, ha allestito nei pressi del capoluogo keniota un centro diurno di accoglienza per i ragazzi delle baraccopoli che offre pasti caldi, assistenza sanitaria e istruzione.



Assieme agli operatori di Amref, Macchi è sceso nelle strade della baraccopoli per cercare ragazzi da portare nel Centro Mutuini.



Le Donazioni per Fabbrica del Sorriso 2018 sono già aperte,

Scopri di più e come contribuire da www.mediafriends.it