Nove italiani connessi su dieci acquistano prodotti online

Cosa comprano online gli italiani - Dalla ricerca emerge poi come cosa gli italiani acquistino principalmente dal proprio smartphone, tablet o computer. Soprattutto viaggi (49%), libri e musica (48%), articoli di moda (43%), informatica (33%), elettronica di consumo (32%) e biglietti per concerti o eventi sportivi (32%). Al contrario non decolla il settore alimentare: vino e alcolici (9%), cibo da asporto (6%) e alimenti freschi (2%).



Perché si sceglie l'online - Il motivo principale per cui gli italiani si affidano all'online è la ricerca di un'offerta migliore rispetto a quella del negozio fisico (39%). Seguono poi la difficoltà di trovare un determinato prodotto nei canali tradizionali, il risparmio di tempo e la ricerca di opinioni di altri utenti sul prodotto che si intende acquistare.



Le criticità - Non tutto, però, convince gli italiani. Il 56% dichiara infatti di preferire esaminare personalmente un prodotto prima di acquistarlo. Il 45% teme di non essere in casa quando questo verrà consegnato. Il 44% viene frenato dai costi di spedizione, da aggiungere al prezzo di vendita.