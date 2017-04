20 aprile 2017 14:12 Spose bambine, si muove anche il Parlamento Europeo Lʼ11 aprile gli esperti e i membri delle commissioni parlamentari hanno affrontato il tema sempre più allarmante delle baby spose

Una ragazza su tre si sposa prima dei 18 anni nei paesi in via di sviluppo, e una su nove prima del 15. Costringendo bambine e adolescenti a lasciare gli studi, questa pratica limita le loro prospettive future. I rischi maggiori riguardano le ragazze che, ancora troppo giovani per figliare, spesso incorrono in gravi complicazioni da gravidanza e parto che possono causarne la morte. L'11 Aprile, il Parlamento europeo ha discusso sul da farsi.

Il problema esiste in tutti i continenti, ma soprattutto in Asia meridionale e subsahariana. I primi tre paesi per frequenza di matrimoni precoci sono Niger 77%, Bangladesh 74% e Chad 69%. In una risoluzione adottata dal Parlamento, i deputati hanno chiesto al governo del Bangladesh di colmare le lacune nella legislazione locale sul matrimonio precoce, che attualmente consente eccezioni sull’età minima per sposarsi (18 per le donne e 21 per gli uomini), senza specificare i criteri usati per la concessione di tali deroghe o che ci sia l’effettivo consenso obbligatorio degli sposi bambini / adolescenti.

Gli esperti e gli eurodeputati hanno sottolineato l'importanza di lavorare direttamente con i bambini e con le comunità per cambiare le norme sociali, garantire l'accesso alla sanità, all'istruzione e all’assistenza legale in modo da garantire una struttura più legalizzata e precisa.