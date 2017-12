L'opposizione democratica in Venezuela riceve il Premio Sacharov

La conferenza dei presidenti del Parlamento Europeo ha deciso di attribuire il Premio Sakharov 2017 per la libertà di pensiero all'opposizione democratica in Venezuela. Il presidente Antonio Tajani ha espresso "totale sostegno all'Assemblea Nazionale del Venezuela, eletta democraticamente" e ha lanciato "un appello per una transizione pacifica verso la democrazia che il popolo venezuelano, oggi più che mai, non cessa disperatamente di invocare".