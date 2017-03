L'accoglienza dei rifugiati non è solo questione di procedure per la richiesta d'asilo, ma è anche questione di aiutare le persone a trovare un posto nella nostra società. Ci sono tante storie di successo che riguardano i rifugiati in tutta Europa. Tra i protagonisti, giocatori di cricket in Francia, interpreti in Germania e fotografi premiati in Italia. L'UE si fonda sull'unità nella diversità, ma tocca agli Stati membri decidere se accogliere o meno i rifugiati nei loro Paesi.