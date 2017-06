Da Roma a Parigi passando per Milano e Amsterdam: il viaggio di #Tgcom24GiovaneEuropa

Da febbraio ad aprile Tgcom24 ha fatto tappa in quattro città italiane e in altrettante europee per raccontare le storie di giovani startupper che, grazie all'Unione Europea, hanno avuto la possibilità di svilupparei loro progetti e di crearsi una professione. Storie di piccoli successi personali, di opportunità colte al volo che possono ispirare chi vuole dare forma alle proprie idee. Le puntate di #Tgcom24GiovaneEuropa sono state realizzate in collaborazione con il Parlamento Europeo.