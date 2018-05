Fuorisalone, il design migra su Marte con lo studio Boeri

Il design vola su Marte nella mostra evento space&interiors, che ha per tema "The future of living and the planet of the future". L'esposizione, al The Mall di porta Nuova, è curata da Stefano Boeri Architetti, che ha ambientato in una atmosfera ispirata al Pianeta Rosso una selezione di prodotti di aziende dell'architettura e dell'interior design chiamate ad anticipare il futuro degli spazi abitati.