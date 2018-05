"House in Motion", Interni porta in scena al Fuorisalone l'abitare in mobilità

Fuorisalone 2018, tutti i progetti della mostra evento di Interni Visionair | Progetto: Labics | Cortile d'Onore Ufficio stampa 1 di 33 Cells | Progetto: Filippo Taidelli | Cortile dei Bagni Ufficio stampa 2 di 33 Colors on the move | Progetto: Aldo Cibic | Cortile del 700 Ufficio stampa 3 di 33 Home Co-Thinking | Progetto: Massimo Iosa Ghini | Cortile della Farmacia Ufficio stampa 4 di 33 Library in motion | Progetto: Dario Curatolo | Cortile d'Onore Ufficio stampa 5 di 33 Canapa Nera "guardavo le macerie e immaginavo il futuro" | Progetto: Aba - Paolo Belardi e Daniela Gerini | Cortile d'Onore Ufficio stampa 6 di 33 Frame Emotions | Progetto: Alexander Bellman con Gruppo C14 | Cortile d'Onore Ufficio stampa 7 di 33 Alla scoperta dell'infinito | Progetto: Lorenzo Damiani | Cortile d'Onore Ufficio stampa 8 di 33 My Dream Home | Progetto: Lissoni Associati | Cortile d'Onore Ufficio stampa 9 di 33 FutureSpace | Progetto: Peter Pichler Architecture | Cortile d'Onore Ufficio stampa 10 di 33 La scatola di lacca ovvero L’emozione del progettare | Progetto: Davide Rampello con Apml - Architetti Pedron / La Tegola | Cortile d'Onore Ufficio stampa 11 di 33 "Baldacchino" | Progetto: Stanton Williams Achitects | Cortile d'Onore Ufficio stampa 12 di 33 HousEmotion | Progetto: Tabanlioglu Architects | Cortile d'Onore Ufficio stampa 13 di 33 Face to Face | Progetto: Mario Bellini Architects | Hall Aula Magna Ufficio stampa 14 di 33 Limbo | Progetto: Jacopo Foggini | Loggiato Ovest Ufficio stampa 15 di 33 GRAZIA INFINITY HUB _a wandering place | Progetto: Diego Grandi | Portico Richini Ufficio stampa 16 di 33 Working in Motion: enjoy the Press City Oasis | Progetto: Parisotto+Formenton Architetti | Press Room Ufficio stampa 17 di 33 Fifth Ring | Progetto: MAD Architects | Cortile d'Onore Ufficio stampa 18 di 33 smarTown | Progetto: Mca - Mario Cucinella Architects con SOS - School of Sustainability | Cortile d'Onore Ufficio stampa 19 di 33 Mesh and Colour | Progetto: Luca Baronchelli | Portale Nord Cortile d'Onore Ufficio stampa 20 di 33 Modular Giardino | Progetto: Luca Baronchelli | Portale Sud Cortile d'Onore Ufficio stampa 21 di 33 Mostra: I Maestri Brasiliani | Curatore: Lissa Carmona con Vicente Saldanha | Cortile d'Onore Ufficio stampa 22 di 33 Dynamic Wall | Progetto: Pierluigi Colombo | Cortile d'Onore Ufficio stampa 23 di 33 Outdoor E-motion | Progetto: Raffaello Galiotto | Cortile d'Onore Ufficio stampa 24 di 33 Untitled_Animals | Progetto: Claudia Losi | Cortile d'Onore Ufficio stampa 25 di 33 Il castello dorato | Progetto: Francesco Lucchese | Cortile d'Onore Ufficio stampa 26 di 33 Curves | Progetto: Marco Merendi e Diego Vencato | Cortile d'Onore Ufficio stampa 27 di 33 Proust Portal | Progetto: Christoph Radl | Cortile d'Onore Ufficio stampa 28 di 33 On the road | Progetto: Marc Sadler | Cortile d'Onore Ufficio stampa 29 di 33 Milano. Le origini del futuro | Progetto: Studio Azzurro | Cortile d'Onore Ufficio stampa 30 di 33 .pico museo domestico | Progetto: Giorgio Zaetta e Zero | Cortile d'Onore Ufficio stampa 31 di 33 Homeless | Progetto: Carla Milesi | Cortile d'Onore Ufficio stampa 32 di 33 Mostra Nest Award 2018 | Cortile d'Onore Ufficio stampa 33 di 33 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



Oltre alla sede principale nei chiostri e nei cortili dell'Università Statale di Milano, in via Festa del Perdono, la mostra "House in Motion" si sviluppa in altri due gioielli incontaminati della città. Nell'antica corte dell'ex Seminario Arcivescovile di Corso Venezia 11, in quello che per una settimana diventerà l'Audi City Lab, lo studio Mad Architects fondato dall'architetto cinese Ma Yansong porta in scena un enorme anello di luce circolare sospeso su uno specchio d'acqua. E' la metafora del rapporto tra l'uomo e gli elementi, il simbolo della ricerca costante di un'irraggiungibile perfezione.



Da non perdere anche l'installazione SmarTown all'Orto Botanico di Brera: un progetto ideato dai giovani architetti della School of Sustainability di Bologna, supervisionato da Mario Cucinella, che interpreta il giardino settecentesco come una contemporanea smart city dove la storia convive con i modelli urbani più avanzati.