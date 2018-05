All'Innovation Design District tornano gli Icon Design Talks

Con la Milano Design Week, tornano gli Icon Design Talks , la sei giorni di incontri con i protagonisti che stanno ridisegnando le nostre metropoli, le nostre case, i nostri stili di vita. La rassegna, dal 17 al 22 aprile , sarà il fulcro degli eventi che si alterneranno all' Innovation Design District .

La seconda edizione degli Icon Design Talks è dedicata ai temi dell'efficienza energetica, della mobilità intelligente, della riconversione robotica e della programmazione urbana. Anche quest'anno la maggior parte degli appuntamenti si terrà negli spazi della Microsoft House, nel palazzo disegnato da Herzog & de Meuron, e al Nuovo Palazzo del Cinema Anteo.



I protagonisti degli incontri - Il palinsesto si sviluppa attraverso una serie di lecture, tavole rotonde e incontri. Tra gli altri, saranno ospiti Atelier Biagetti, Michael Anastassiades, Stefan Diez, Studio Formafantasma, Michael Anastassiades, Ron Gilad, Konstantin Grcic, Atelier Oï, Studio GBPA, Giulio Cappellini, Mario Cucinella, Giulio Iacchetti e Patricia Urquiola.



Gli "Special Event" - Ad arricchire ulteriormente il confronto, l'edizione 2018 ha messo in programma anche alcuni Special Event, che si terranno al Palazzo del Cinema Anteo. Il primo sarà, martedì 17 aprile, la Masterclass Constructed Narratives con l'architetto britannico Sir David Adjaye, introdotta dal direttore di Icon Design Michele Lupi. Sabato 21 aprile sarà la volta di "Curating and the City", un dialogo tra l'architetto Stefano Boeri e Hans Ulrich Obrist, curatore e direttore artistico di Serpentine Galleries a Londra.



Il programma completo degli Icon Design Talks