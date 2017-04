Levante incanta il pubblico del FuoriSalone: il live alla mostra di Interni

Come cornice i cortili storici della Ca' Granda. Come palco lo "scalone", l'opera disegnata da Michele De Lucchi. L'arte che incontra l'arte, la musica che illumina il design. Artefice di tutto ciò è Levante che si è esibita in un live acustico al FuoriSalone per R101 nell'ambito della mostra evento di Interni. Davanti ai suoi fan, la cantautrice ha presentato il suo ultimo lavoro, "Nel caos di stanze stupefacenti", uscito il 7 aprile.