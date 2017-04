5 aprile 2017 18:30 Icon Design Talks, il mondo del design a confronto: tra innovazione e nuove sfide Progettisti e aziende che hanno ridisegnato non solo le nostre città e le nostre case, ma anche il nostro modo di vivere, si raccontano nel corso degli incontri che inaugurano lʼInnovation Design District

Un percorso tra i protagonisti del design e dell'architettura, attraverso le aziende che hanno permesso la realizzazione dei progetti che hanno ridisegnato non solo le nostre città e le nostre case, ma anche il nostro modo di vivere. Si delinea così Icon Design Talks, la serie di incontri organizzata dal magazine Icon Design che, non a caso, inaugura l'Innovation Design District, il nuovo distretto nel cuore di Milano nato per essere il luogo del dialogo del design contemporaneo.

L'ambizione? Milano capitale del design - L'importanza del confronto tra aziende, architetti e designer si concretizza nel progetto che lo stesso FuoriSalone, e con questo gli Icon Design Talks, incarna, quello di rilanciare Milano come capitale del design internazionale. Un traguardo che si concretizza attraverso la costante innovazione e ricerca. "Ideal Standard - spiega Eugenio Cecchin A.d. dell'azienda - rinnova sin dalla sua nascita. Ma "innovazione" per noi ha un significato preciso: unire design estetico e funzionalità".



Innovare e reinventare - Ricerca e innovazione sono cardini fondamentali per lo sviluppo di qualsiasi prodotto, anche quelli che oggi siamo pronti a dare per scontati. Come il vetro, da sempre presente nelle architetture eppure mai uguale a se stesso. "Spesso dai progetti e dalle creatività di architetti e designer - spiega Mauro Lardini, Marketing & Communication Manager di AGC Flat Glass Italia - prendiamo lo spunto per poter sviluppare tecnologie per nuove possibilità di applicazione del vetro".





Architettura, design ed esterni - I progetti architettonici tendono ad abbracciare sempre più aspetti della quotidianità, come per esempio il piacere di vivere gli esterni. Una sfida per designer, architetti e aziende che spesso si traduce in innovazione. "Ke è un'azienda che vive a costante contatto con architetti e disegner - spiega Simone Mazzon Ceo KE - e sempre più spesso i nostri prodotti vanno incontro a esigenze specifiche di progettazione, con nuovi prodotti ad hoc che vanno oltre, e innovano, quelli standard".