Il sociologo Morace: "Basta muri, oggi siamo tutti untaggable"

Ai piedi della Torre Velasca di Milano si parla di futuro. Si parla di una generazione che corre veloce come il vento, di una generazione che sembra inafferrabile, che non conosce confini e limiti. Di una generazione che inventa la propria strada. Ospite di Audi City Lab , nell'ambito del FuoriSalone 2016 , il sociologo Francesco Morace , tuttavia, allarga il concetto di "untaggable" a tutti: "Ognuno di noi ha oggi la possibilità di esprimere se stesso e di essere riconosciuto attraverso le nuove tecnologie , attraverso sistemi di relazione che un tempo erano solo elitari e che oggi sono molto più disponibili. E quindi anche un bambino di 5 anni, oggi, può essere untaggable".

E di fronte all'emergere di nuovi nazionalismi, di nuove barriere, Morace avverte: "Quando si è alla ricerca di una propria identità i muri talvolta sembrano una soluzione. Ma non lo sono mai perché viviamo in un mondo senza confini. Dobbiamo attrezzarci culturalmente per capire quanto la diversità sia necessaria per diventare unici".