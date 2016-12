Il tema centrale dell'esposizione è quello del design partecipativo che pone l'accento sul valore degli individui, sull'attenzione all'ambientale e sull'interazione tra pensiero e tecnologia. Un percorso quindi che vuole raccontare come il design può migliorare la vita di una comunità e valorizzare il suo legame con il territorio e la sua cultura.



I giovani talenti in mostra - I giovani talenti selezionati, oltre ad esporre nel corso della rassegna, lavoreranno a un progetto comune con Matali Crosset. Si tratta di Isabelle Daëron e dei collettivi Rond Point, Studio Fludd e Wood-Skin.



Isabelle Daëron, designer interessata ai campi dell'energia e della salute, scenografa e insegnante, nella sua ricerca parte da una riflessione sull'ambiente in cui si abita e sugli elementi naturali che lo costituiscono. Il collettivo Rond Point, invece, vede il design come unione tra geometria, funzione e utilizzo, che si compenetrano in un unico movimento. Wood-Skin propone invece nuovi procedimenti di lavorazione del legno e riunisce artisti interessati anche alla riflessione sui nuovi modi di produrre e fare impresa. Infine, lo studio Fludd si occupa di grafica e design, illustra efficacemente il passaggio dal 2D al 3D nel quale disegni, illustrazioni, fotografie, oggetti si uniscono per creare nuove immagini.