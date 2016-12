"Festival on Festival", il design è un film per tutti

L'architettura e il design raccontati con il linguaggio cinematografico, riunendo 11 festival di riferimento con l'aspirazione di uscire dal mondo dei soli addetti ai lavori per arrivare a tutti. E' questo il " Festival on Festival ", il nuovo progetto di Milano Design Film Festival , inaugurato il 16 aprile alla Triennale di Milano, dove resterà fino a settembre 2016. Ad aprire la rassegna, il film "The Infinite Happiness", del duo italo-francese Beka e Lemoine.

Il film, presentato in anteprima in Italia, esplora 8 House, il complesso residenziale alla periferia di Copenaghen, progettato dall'architetto Bjarke Ingels. Un lavoro nato proprio dalla collaborazione con Ingels, ha spiegato a Tgcom24 la filmaker Louise Lemoine, e che per Silvia Robertazzi, fondatrice del MDFF, si inserisce perfettamente nel contesto della XXI Triennale di Milano International Exhibition 2016 ispirata al tema 21th Century. Design after Design.



"Festival on Festival" proporrà 30 film in otto appuntamenti aperti al pubblico e realizzati con la media partnership di Icon Design.