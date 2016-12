Voto elettorale? Agli studenti importa più quello di Maturità

La ragione? Per la maggioranza di questi è proprio la necessità di sfruttare ogni minuto disponibile alle sudate carte in vista dell’imminenza dell’esame di Stato. Segue un 26% che ha dichiarato di non avere interesse nell’esprimere la propria preferenza e un 10% che pensa di non andare al voto perché non apprezza nessuno dei candidati sindaco. Il restante 8%, invece, preferisce non recarsi ai seggi per dedicarsi a impegni importanti o urgenti, sicuramente di più – almeno ai suoi occhi - rispetto alle elezioni amministrative. Che si tratti di Raggi o Giachetti, Appendino o Fassino e via discorrendo, nel campione esaminato non si riscontrano sostanziali differenze geografiche. La paura per la matura insomma è un partito trasversale.