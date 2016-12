Test d'ingresso 2016: i posti a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria

Usciti i posti disponibili definitivi per l'a.a. 2016/2017 per i corsi di laurea di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Ci sono buone notizie: come riporta Skuola.net il numero dei posti definitivi è più alto di quelli comunicati provvisoriamente con il decreto dello scorso 30 giugno. Per l'esattezza: Posti definitivi disponibili per Medicina e Chirurgia - 9.224 Posti definitivi disponibili Odontoiatria - 908 Posti definitivi disponibili Veterinaria - 655

SI ALZA IL NUMERO DEI POSTI RISPETTO AL DECRETO... - Come specifica il Ministero dell'Istruzione attraverso comunicato stampa: "Il numero dei posti per ciascun corso di laurea è stato stabilito operando una mediazione tra il fabbisogno professionale espresso per ciascuna professione dal Ministero della Salute, recepito nell’Accordo assunto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 9 giugno 2016, e l’offerta formativa deliberata dagli atenei". Per conoscere la ripartizione dei posti disponibili nelle diverse università italiane dobbiamo ancora aspettare un po': il Miur la comunicherà infatti con successivi decreti.



... MA A MEDICINA CONTINUANO A SCENDERE - Nel 2015 i posti disponibili a Medicina erano infatti 9.530, circa 300 in più rispetto a quest'anno. Si conferma quindi la tendenza che li vede decrescere dal 2013 a oggi: proprio 3 anni fa, infatti, i posti disponibili a Medicina sfioravano gli 11mila, nel 2014 i 10mila.