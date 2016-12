Marinare la scuola? A Belluno sarà impossibile : arriva il “badge” che incastra gli studenti

IL “BADGE” PER STUDENTI - A Belluno, al liceo "Giustina Renier" è partito l'utilizzo del badge da "timbrare" entro le 8.05 per gli oltre 900 studenti. In questo modo le famiglie di ritardatari e assenteisti vengono avvisate in tempo reale tramite un sistema collegato al registro elettronico presente in ogni classe. Il dispositivo è stato adottato anche da altre scuole del Nord Italia come a Brescia, Genova, Cremona o Venezia. Contattato da Skuola.net, il dirigente scolastico del Liceo Giustina Renier di Belluno, Paolo Fratte però, non vuol parlare di misura contro le assenze ingiustificate: "Preciso che la norma non è per controllare chi marina la scuola. Devo dire che non abbiamo mai avuto di questi problemi. La nostra intenzione è quella invece di eliminare i tempi morti e di dedicare anche quei 10 minuti che guadagniamo alla didattica. La nostra è una scuola iper tecnologica con pc e proiettori in tutte le scuole. L'innovazione è anche quello per noi".



IMPOSSIBILE MARINARE - Dunque la ragione è quella di rendere più veloce l'appello e di garantire maggior tempo per la didattica. Prevista, comunque, una certa tolleranza in alcuni casi particolari: come ritardo del bus, problemi con il maltempo, etc. Come funziona il badge? Lo spiega l'assistente tecnico dell'istituto, Norma Zanon: "Non si tratta di un vero e proprio badge. I ragazzi hanno una specie di portachiavi che inseriscono sullo zaino. Entrano ed escono con questo dispositivo. Il docente appena accende il pc tramite registro elettronico sa già gli alunni assenti e presenti, andando oltre il classico appello. Ovviamente chi è assente giustificato perché in gita o stage non avrà registrata l'assenza. E in questo i genitori saranno preventivamente avvisati". Vuoi mettere il gusto di marinare la scuola, di entrare di soppiatto alla second’ora, dopo aver fatto ritardo o aver tentato uno sciopero finito male, ed evitarsi così un’interrogazione alle 8 del mattino? No, adesso sarà molto più dura. Tutto quel “romanticismo” in quel gesto giovanile quasi “trasgressivo” non rimarrà quasi più nulla.