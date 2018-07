Il maturando più maturo di Pavia ce l ha fatta: 100/100 è la meta raggiunta

Ha raggiunto 100/100 come voto finale alla maturità per geometra presso l'Istituto Volta di Pavia, Stefano Padoan, il 46enne consulente informatico che 5 anni fa aveva deciso, supportato da moglie e figli, di tornare sui banchi di scuola per completare la sua formazione. Così, dal 4 luglio, da maturando più anziano tra i maturandi di Pavia, è diventato il "maturo" più anziano. Le premesse per raggiungere il massimo del punteggio c'erano tutte; agli scritti, infatti, i risultati erano stati: 15 alla prova di italiano, 15 a quella di estimo e 14 alla terza prova del temuto quizzone. "Ci sono esperienze da vivere, anche soffrendo, pienamente - ha scritto Padoan su Facebook, una volta conosciuto il risultato finale. - Si conclude con la più grande soddisfazione la mia "tardiva" maturità a quota 100!". E il pensiero si è concluso con una dedica a moglie, figli, familiari e "a tutte, ma proprio tutte, le persone con le quali ho potuto condividere quotidianamente questa esperienza e che rimarranno per sempre nel mio cuore"