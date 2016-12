Dalle tracce più svolte, alle date: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla maturità

Eco, Einstein e Isis. Partiamo dal toto-tracce della prima prova della maturità per arrivare a quanti maturandi ogni anno vengono promossi all'esame di Stato. In mezzo tutto il resto: dalle date, passando per le tesine maturità più cliccate fino ad arrivare ai 100 e lode. Skuola.net racconta cosa i ragazzi possono aspettarsi dalla maturità 2016 . In numeri, ovviamente.

3 DATE DA SEGNARE - Sono i momenti principe dell'esame di Stato, i giorni in cui i maturandi dovranno affrontare le temibili prove scritte. Per chi non l’avesse già fatto, meglio segnarsi tutte le date dell’esame di Stato e iniziare a realizzare un bel piano di studio da seguire alla lettera:

22 giugno 2016 - Prima prova

23 giugno 2016 - Seconda prova

27 giugno 2016 - Terza prova



TOTOESAME MATURITÀ: I 3 AUTORI POSSIBILI - Un'analisi del testo all'insegna di Umberto Eco. O forse di Luigi Pirandello o di Italo Svevo. Sono queste le tre ipotesi di autori azzardate da circa 1.300 maturandi che affronteranno la prima prova di maturità il prossimo 22 giugno e che hanno risposto a una web survey di Skuola.net. L’autore del Nome della Rosa, scomparso di recente, conquista la maggioranza delle preferenze con il 25% circa dei voti.



I 5 TEMI PIÙ GETTONATI DEL TOTO-TRACCE - Tra gli altri argomenti, nella top five delle tracce possibili alla maturità entrano anche temi legati all’attualità e alle ricorrenze del 2016: i favoriti sono la teoria della relatività di Einstein, gli 80 anni dalla morte di Pirandello, i 70 anni della Repubblica Italiana, Isis e terrorismo e i diritti civili.



I 4 AUTORI MATURITÀ CHE ESCONO SPESSO - Claudio Magris a parte, non sempre il Ministero ha avuto grande fantasia nella scelta degli autori che negli ultimi 15 anni si sono alternati all'analisi del testo della prima prova. Per esempio, Quasimodo è uscito ben 2 volte (2002, 2014), così come Ungaretti (2006, 2011) e Dante (2005, 2007). Addirittura Montale è uscito 3 volte all'analisi del testo della prima prova (2004, 2008, 2011). Chissà che non sia proprio uno di loro fare nuovamente capolino all’analisi del testo?



PROMOSSI E BOCCIATI IN NUMERI - Nel 2014, del 95,8% di studenti di quinta ammessi all'esame, sono stati promossi il 99,2%. Di conseguenza, i bocciati sono stati appena lo 0,8%. Numeri bassi anche per i ragazzi che hanno sostenuto un esame particolarmente brillante: anche i 100 e lode sono stati lo 0,8% dei promossi. Nel 2015 le cose cambiano davvero poco: gli ammessi alla maturità sono stati il 95,6% dei ragazzi di quinta, i diplomati il 99,3% degli ammessi. Anche l'anno scorso ci sono stati pochissimi bocciati all'esame, appena lo 0,7%. Stavolta i 100 e lode sono stati invece lo 0,9% dei promossi. I più bravi? Frequentano il liceo e sono ragazze.



200 MILA MATURANDI ALLA RICERCA DI TESINE - 200mila. Questo è il numero di maturandi che nell'ultimo mese hanno visitato le pagine dedicate alle tesine di maturità su Skuola.net. Gli argomenti più cliccati? Alcuni sono dei cult: la visione della donna, il sogno, la follia tornano di anno in anno tra i temi preferiti dei maturandi. Ma c’è spazio anche per le novità: ad esempio, sta riscuotendo molto successo nel 2016 le tematiche legate al mondo Disney, da declinare nelle diverse materie scolastiche. E poi, un tocco di attualità con le tesine sull’emigrazione e l’immigrazione, che si allacciano ad un altro topic da maturità per eccellenza: il viaggio. La top 10 è questa:



#10 Il viaggio

#9 Il mondo Disney

#8 La danza

#7 La follia

#6 Emigrazione e immigrazione

#5 Il tempo

#4 La musica

#3 La donna

#2 L'infanzia

#1 Il sogno