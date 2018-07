Censis: le dieci università dove studiare Giurisprudenza

9. Università degli Studi di Pavia

L'università di Pavia, con 86.5 punti di media ottiene un posto ai vertici della classifica (nona posizione, anche se condivisa). Il suo punto di forza sono soprattutto le “progressioni di carriera”, valutate 87 punti; leggermente peggio i “rapporti internazionali”, anche se 86 punti non sono male, specie se confrontati con quelli delle altre università.



9. Università di Milano Bicocca

Come detto, al nono posto c’è un ex aequo. Perché l'università degli studi di Milano Bicocca totalizza, al pari di Pavia, 86.5 punti. Nelle "progressioni di carriera" l’ateneo milanese ottiene ben 90 punti; nei "rapporti internazionali", invece, si ferma a 83 punti.



8. Università degli Studi di Genova

Anche l'Università degli Studi di Genova ha un ottimo rendimento secondo il Censis. Il punteggio dato dal Censis all'ateneo ligure è pari a 87. Un risultato frutto della costanza: se infatti analizziamo la composizione del voto, ci si accorge che l'università di Genova conquista 87 punti sia alla voce “rapporti internazionali” sia a quella “progressioni di carriera”.



7. Università di Trieste

Salendo ancora nella classifica delle migliori facoltà di Giurisprudenza per l’anno accademico 2018/2019, con 87.5 punti troviamo l'Università di Trieste. L’ateneo giuliano, infatti, conquista solo 83 punti per la “progressione di carriera” degli studenti; ma raggiunge 92 punti per il livello di internazionalizzazione. Alla fine è settimo posto.



6. Università degli Studi dell'Insubria

Nella graduatoria del Censis si ritaglia un ottimo posto anche l'Università dell'Insubria, che arriva a ben 88 punti (sesta posizione). L’ateneo lombardo ottiene 85 punti per il parametro “progressione di carriera” degli studenti e 91 punti per i suoi “rapporti internazionali”.



5. Università degli Studi di Bologna

L'Alma Mater di Bologna è al quinto posto grazie ai suoi 89.5 punti di media. Un risultato che premia il livello raggiunto nelle “prospettive di carriera” che riesce a dare ai suoi laureati (92 punti) ma che risente in negativo del punteggio per l'internazionalizzazione (87 punti).



4. Università del Piemonte Orientale

Si ferma ai piedi del podio la corsa dell'Università del Piemonte Orientale. Tutto sommato, però, è un buonissimo risultato il suo: 90 i punti complessivi. Scorporando il giudizio, conquista 84 punti per la “progressione di carriera” degli studenti e 96 punti per i “rapporti internazionali”.



2. Università di Modena e Reggio Emilia

L'Università di Modena e Reggio Emilia entra in classifica con 90.5 punti, direttamente in seconda posizione. Andando ad analizzare il risultato, ci si accorge che l'università emiliana è una delle migliori d'Italia nella “progressione di carriera” degli studenti, ambito in cui ottiene 98 punti. Mentre ne raccoglie 83 per i “rapporti internazionali”.



2. Università degli Studi di Foggia

Exploit nella classifica per l’Università di Foggia. L’ateneo pugliese, con 90.5 punti, conquista (come Modena e Reggio Emilia) la medaglia d’argento per i corsi di laurea in Giurisprudenza. Il merito è soprattutto dei suoi “rapporti internazionali”, in cui fa registrare 109 punti. Per quanto riguarda la progressione di carriera degli studenti, invece, totalizza solo 72 punti.



1. Università di Trento

Ma la vera regina della classifica 2018/2019 del Censis dedicata alle migliori facoltà di Giurisprudenza degli atenei statali d'Italia è l’Università degli Studi di Trento, che viene inserita in graduatoria sul gradino più alto del podio, con 98 punti. L'ottimo livello raggiunto nei “rapporti internazionali” le valgono 105 punti. Per quanto riguarda la progressione di carriera degli studenti, invece, totalizza un più modesto 91.