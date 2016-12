Sesso come terapia: la classifica dei dieci Paesi che "durano" di più sotto le lenzuola

View image | gettyimages.com 10. Cina - 2 minuti e 40 secondi. Il Paese più popoloso del mondo occupa il gradino più basso della top ten mondiale. Nonostante questo, però, le coppie cinesi sono le più attive dal punto di vista sessuale, piazzandosi al primo posto per tempo totale impiegato in attività...da letto

9. Italia - 2 minuti e 50 secondi. Il maschio nostrano è il nono amante più "attivo" sulla faccia della Terra. Niente male, se non fosse per un piccolo particolare: gli italiani sono gli eiaculatori più "veloci" nella top ten. Colpa della foga maschile e dell'irresistibile fascino femminile?

8. Francia - 2 minuti e 53 secondi. I francesi ci "battono" per soli 3 secondi, e sono ai primi posti anche per frequenza degli atti sessuali

7. Gran Bretagna - 2 minuti e 56 secondi. Nonostante passino per essere poco passionali, i sudditi di Sua Maestà registrano tempi di performance sotto le lenzuola di tutto rispetto, piazzandosi in alto anche per quanto riguarda la frequenza dei rapporti

6. Spagna - 3 minuti e 22 secondi. I maschietti iberici si confermano "calienti" in camera da letto. Alcuni esperti affermano che una durata così superiore rispetto agli altri Paesi europei dipenda proprio dalla sicurezza e dalla predisposizione alla "vida loca"

5. Messico - 3 minuti e 23 secondi. La lingua è la stessa, ma i messicani superano i "cugini" europei per un solo secondo. Non è difficile immaginare il perché: clima caldo, vestiti più "leggeri", bellissime spiagge. Senza dimenticare il "calore" latino

4. Russia - 3 minuti e 31 secondi. Si torna nel Vecchio Continente, dove i "freddi" sovietici non sono poi così freddi. Oltre a durare molto di più a letto, i russi si distinguono anche per frequenza dei rapporti, posizionandosi al quinto posto nella hit mondiale

3. Canada - 3 minuti e 41 secondi. Il gradino più basso del podio è del Nuovo Mondo. Non c'è dubbio: i canadesi sanno decisamente trovare il modo giusto per tenersi "caldi". In particolare, secondo un sondaggio, i maschietti del Quebec brillano per durata e "piacere" stimolato nelle donne

2. Stati Uniti - 3 minuti e 45 secondi. L'american style si rivela vincente (anche) in camera da letto. Gli amanti a stelle e strisce sono celebri per non curarsi dei luoghi in cui scatenare la loro passione. Che sia una classe vuota o un ascensore poco importa: ciò che conta è "durare" (quasi) più di tutti