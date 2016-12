Sei quadriplegici muovono le mani da soli grazie ad un guanto hi-tech

Prendere una bottiglietta di plastica per versarsi dell'acqua in un bicchiere, afferrare con le dita delle patatine o una carta di credito. Gesti semplici e quotidiani ma che per sei quadriplegici hanno significato una svolta nella loro vita. Grazie ad un guanto hi-tech, cinque uomini e una donna, tra i 14 e i 30 anni, con braccia e gambe immobilizzate sono stati in grado di muovere le mani.