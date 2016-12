Rebecca, la donna che ricorda tutto

C'è chi non ricorda cos'ha mangiato il giorno prima per pranzo. Ma anche chi ha vivido nella mente praticamente ogni momento della propria vita. Detto così può sembrare un grande privilegio, ma ci sono casi in cui diventa una vera condanna. Uno di questi è quello di Rebecca Sharrock, 25enne di Brisbane, Australia, che ricorda perfettamente tutto ciò che le è capitato da quando aveva 12 giorni di vita.

Sindrome ipertimesica - La giovane, diventata un caso di studio per la sua memoria prodigiosa, fa parte delle 80 persone nel mondo a cui è stata diagnosticata la "Highly superior autobiographical memory", la sindrome ipertimesica, di chi "ricorda troppo". Capacità mnemoniche che riguardano, soprattutto, eventi di tipo autobiografico: dalla madre "che mi sistemava sul seggiolone" ai libri di Harry Potter, tutti, pagina per pagina.



La condanna - Ogni ricordo, però, porta con sé anche l'emozione che l'ha accompagnato. E non sempre è un'emozione positiva. Inoltre, la memoria di Rebecca è vivida al punto da costringere talvolta la ragazza ad accendere la radio per "zittire" i ricordi e riuscire a dormire.



L'aiuto dai social - La scoperta della malattia è arrivata solo quattro anni fa, una consapevolezza che ha aiutato molto Rebecca. Insieme ai social network, dove ha potuto incontrare e confrontarsi con altre persone nella sua stessa condizione.