Partorisce dopo il trapianto di utero Svezia, è il primo caso al mondo

17:06 - Una donna di 36 anni ha dato alla luce in Svezia un bambino dopo un trapianto di utero. Lo annuncia il sito web del quotidiano britannico Telegraph. Si tratta del primo caso al mondo. La neomamma ha ricevuto l'organo da un'amica di famiglia. La donatrice ha 61 anni, è in menopausa e ha avuto due figli.

A gennaio era stato annunciato che una donna, alla quale era stato trapiantato l'utero, era stata sottoposta a fecondazione assistita. Secondo quanto scrive il Telegraph, la paziente sarebbe stata seguita da Mats Braennstroem, professore di ostetricia e ginecologia della Sahlgrenska Academy, a Goteborg in Svezia. A gennaio lo stesso Braennstroem disse che "il migliore scenario che potremmo avere è un bambino in nove mesi".



Venerdì il team medico non ha confermato la nascita del piccolo, ma ha precisato che "appena verranno pubblicate notizie in questione sulle riviste scientifiche, saranno rilasciate informazioni". Nelle stesse ore la rivista Lancet sul suo sito, ha pubblicato un editoriale in cui si ricostruiscono le tappe fondamentali della medicina riproduttiva, precisando che "la prossimo settimana saranno pubblicati dettagli del primo parto dopo un trapianto uterino".