Milano, a non vedente impiantato per la prima volta una protesi retina

Per la prima volta in Italia, nell'unità di oculistica dell'ospedale San Raffaele di Milano, è stato eseguito l'impianto di una protesi sottoretinica - un vero e proprio modello di retina artificiale - in una donna non vedente di 50 anni. La paziente sta bene ed è stata dimessa. Ora attende l'accensione del microchip che stimolerà gradualmente la retina, consentendole di reimparare a vedere.