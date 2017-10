15 settembre 2017 19:18 Il dolore muscolo-scheletrico colpisce sei italiani su dieci La GSK Consumer Healthcare ha lanciato la campagna "Fermi mai! Via libera al movimento" per favorire una maggiore consapevolezza sulla malattia

Il dolore muscolo-scheletrico affligge il 97% degli italiani e circa 6 persone su 10 ne soffrono settimanalmente. Una condizione che condiziona la vita di chi ne soffre e quella di familiari e colleghi, oltre ad avere un impatto economico importante sul sistema Paese. Questo il quadro rilevato dal Global Pain Index, l’indagine globale promossa da GSK Consumer Healthcare, un'azienda internazionale impegnata nella ricerca di soluzioni per il trattamento del dolore. L'impresa ha anche lanciato la campagna "Fermi mai! Via libera al movimento" per favorire una maggiore consapevolezza sulla malattia.

In Italia sei lavoratori su dieci devono affrontare regolarmente il dolore muscolo-scheletrico (62%). E negli ultimi dodici mesi, per questo motivo, hanno preso in media 3,3 giorni di malattia, con un impatto economico stimato pari a 7,9 miliardi di Euro. "Numeri che non lasciano indifferenti e che mettono in luce un problema significativo, per le dimensioni e le sue ripercussioni a livello economico e sul sistema del Welfare", ha commentato Claudio Jommi, presidente dell’Associazione Italiana di Economia Sanitaria e responsabile scientifico dell’Osservatorio Farmaci del Cergas SDA Bocconi.

I risultati della ricerca GPI mostrano che il dolore cambia la percezione che si ha di se stessi, soprattutto nelle donne. Oltre la metà delle italiane che ne soffrono si sentono più anziane rispetto alla loro età (59% vs 48% degli uomini) e non si sentono attraenti (54% vs 39%). Non solo, per gli italiani gli effetti negativi del dolore peggiorano quando si diventa genitori. Sei connazionali su dieci (63%) pensano che potrebbero essere genitori migliori se non fossero affetti dal dolore, una percentuale superiore rispetto alla media globale (54%).