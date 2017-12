I medici di famiglia: "La vera influenza non è ancora arrivata"

"La vera influenza stagionale non è ancora arrivata". Luigi Sparano e Corrado Calamaro, segretario provinciale e segretario amministrativo della Federazione italiana medici di medicina generale di Napoli, lanciano l'allarme: "Prima di Natale diversi pazienti sono stati colpiti da leggere tracheiti e banali raffreddori. In molti credono di essere passati indenni attraverso il picco influenzale, che invece non ha neanche iniziato a colpire".