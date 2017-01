1 di 5 Ufficio stampa

Il dentista più antico del mondo: scoperto intervento su carie di 14mila anni fa

In alto: vista frontale e laterale del cranio di Villabruna. In basso: punte litiche epigravettiane (a sinistra) utilizzate per produrre le strie identificate all'interno della cavità cariosa del terzo molare inferiore destro (a destra) (foto di M. Romandini)