Addio dentista, dall'Australia arriva il "super smalto" al fluoro contro la carie

Un "super smalto" ad alta concentrazione di fluoro per bloccare o addirittura invertire la progressione della carie prima che formi cavità nei denti. E' il frutto di uno studio dell' Università di Sydney , pubblicato sulla rivista Community Dentistry and Oral Epidemiology . Il ritrovato riduce dell'80% la necessità nei pazienti ad alto rischio di ricorrere alle otturazioni e quindi al "temutissimo" trapano.

L'importanza della prevenzione - Le otturazioni non sono necessarie in molti casi di carie dentaria, scrive Wendell Evans, responsabile dello studio sulla "odontoiatria senza trapano" e sviluppatore del "super smalto". "Spesso la carie può essere individuata e trattata prima di diventare una cavità. Un dente dovrebbe essere trapanato e otturato solo quando è già evidente una cavità", ha spiegato l'esperto.



L'efficacia del super smalto - In una ricerca durata sette anni, Evans e i suoi collaboratori hanno comparato le condizioni di oltre mille pazienti, parte dei quali sottoposti al trattamento preventivo. Al termine della sperimentazione, la necessità di otturazioni era ridotta di una proporzione fra il 30 e il 50% nei pazienti "smaltati" rispetto ai soggetti trattati con i metodi tradizionali.



Per chi ha paura del trapano - I risultati "offrono una scappatoia per i tanti che evitano il dentista perché soffrono di vera fobia del trapano", ha osservato Evans. "I trattamenti dentistici preventivi sono il fondamento della pratica dentistica moderna e questa ricerca fornisce ulteriori evidenze dei benefici di tale approccio", ha aggiunto.